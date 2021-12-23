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9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı - Son Dakika

9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı

23.12.2021 10:50

İstanbul Maltepe'de yolda yürüdüğü esnada yorulunca taksiye binmek isteyen 9 aylık hamile kadının başına gelmeyen bela kalmadı. Son dönemde vatandaşların adeta kabusu olan sarı taksilerden birine binen genç kadının seyahat ettiği araç, aşırı hız yaptı, kaza üstüne kaza atlattı. Taksiciyi yavaş gitmesi konusunda uyaran hamile kadın ise şoför tarafından yolun ortasında indirildi, para üstünü alamadığı gibi bir de küfür yedi.

Türkiye son dönemde sarı taksilerden çekmedi hiçbir şeyden çektiği kadar. Gideceği mesafeyi kısa bulup müşteriyi almayanından tutun da, müşterisini döven, tartaklayan hatta parasını çalan taksiciler son dönemde haberlere sık sık konu olurken, İstanbul Maltepe'den gelen bir görüntü ise herkesin büyük tepkisini çekti.

TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRAN GÖRÜNTÜ

Show Haber WhatsApp İhbar Hattı'na gelen görüntülerle gündeme taşınan olayda, yolda yürüdüğü esnada yorulduğunu hissedip bir taksiye binen 9 aylık hamile kadının başına gelenler Türkiye'yi resmen ayağa kaldırdı.

AŞIRI SÜRAT YAPTI, KAZA ÜSTÜNE KAZA ATLATTI

Bindiği sarı taksinin aşırı sürat yapması ve kaza üstüne kaza atlatması sonrasında sürücüyü biraz yavaş gitmesi konusunda uyaran hamile kadın hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Taksicinin yolun ortasında zorla indirmeye çalıştığı kadın parasının üzerini isteyince olanlar oldu.

"BOZUĞUM YOK, İN AŞAĞI"

Taksici "Bozuğum yok, in aşağı" yanıtını verirken, genç kadın şoförü "Bir saniye polise veriyorum sizi" sözleriyle uyardı. Hamile kadın uyarısı sonrası kendisine küfür eden ve büyük kabus yaşatan taksiciden şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı

Türkiye, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı - Son Dakika
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