Son Dakika Haberleri: 9 aylık iş için 2 bin 171 kişi başvurdu
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9 aylık iş için 2 bin 171 kişi başvurdu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) sürdürdüğü Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilmek üzere 96 temizlik görevlisinin ismi, başvuru yapan toplam 2 bin 271 kişi arasından noterin çektiği kura ile belirlendi.

9 aylık iş için 2 bin 171 kişi başvurdu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) sürdürdüğü Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilmek üzere 96 temizlik görevlisinin ismi, başvuru yapan toplam 2 bin 271 kişi arasından noterin çektiği kura ile belirlendi.


Noter huzurunda yapılan kur'a çekimi esnasında isimlerin yazılı olduğu kağıtların, şeffaf kutudan her çıkarılışında adayların heyecanı da katlandı. İsmi okunanlar büyük sevinç yaşarken, kurada ismi çıkmayanlara da birbirlerini teselli etmek düştü. İŞKUR tarafından uygulamaya konulan TYP çerçevesinde Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda 9 aylığına görevlendirilecek 96 temizlik görevlisinin belirlenmesi için Elbistan Halk Eğitimi Merkezi'nde kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekimine Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, İŞKUR Elbistan Merkez Müdürü Hüseyin Açar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan ile noter yetkilileri katıldı.


Kura çekimi öncesinde çoğunluğu bayanlardan oluşan adaylar, erken saatlerden itibaren Halk Eğitimi Merkezi bahçesini doldurdu. Temizlik işçisi alımı için 2 bin 271 kişi başvuru yaptı. Kura öncesinde işçi adaylarına açıklamalarda bulunan İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Açar, kurada ismi çıkanların izlemesi gereken prosedürleri anlattı. Bilgilendirmenin ardından kura çekimi başladı. Kura çekimi esnasında, adayların gözü isimlerinin yazılı olduğu kağıtlarla dolu şeffaf kutuya, kulakları ise noterin ağzından çıkacak isme kilitlendi. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde alınacak personellerin isimleri belirlendi ve kayıt altına alındı.


TYP kapsamında okullarda görevlendirileceklere asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. İsmi çıkanlar, 7 Ekim'de işbaşı yapacak ve 30 Haziran 2020'ye kadar çalışacak. - KAHRAMANMARAŞ

Halk Eğitimi Merkezi, Kahramanmaraş, Elbistan, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:12 Kaynak: İHA
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