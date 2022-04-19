9 ayrı suçtan 17 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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9 ayrı suçtan 17 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

19.04.2022 12:35
9 ayrı suçtan 17 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 9 ayrı suçtan 17 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 9 ayrı suçtan 17 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ilçede son günlerde yaptığı başarılı operasyonlarla adeta aranan şahıslara nefes aldırmıyor. Son olarak hakkında 9 ayrı suçtan 17 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B., isimli şahıs polisin yürüttüğü başarılı operasyonla yakalanıp Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 9 ayrı suçtan 17 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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