Son Dakika Haberleri: 9 Ayrı Suçtan 8 Yıl Hapis Cezası Alan Hükümlü Yakalandı

9 Ayrı Suçtan 8 Yıl Hapis Cezası Alan Hükümlü Yakalandı

15 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 9 ayrı suçtan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

9 Ayrı Suçtan 8 Yıl Hapis Cezası Alan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 9 ayrı suçtan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan ve 9 ayrı suçtan da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olması nedeniyle aranan F.Y. isimli şahsı takibe aldı. F.Y., 46 E 3205 plakalı otomobille Çilingir Caddesi'ne girdiğinde ise operasyon için düğmeye basıldı. F.Y.'nin içinde bulunduğu otomobilin önü, sivil ekiplerce kesildi. Polisin dört koldan etrafını çevirdiğini fark eden F.Y., araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Polis ekipleri, F.Y.'yi kıskıvrak yakaladı. F.Y.'nin içinde bulunduğu otomobilde, olay yeri inceleme ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma yapıldı. F.Y. ise Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:51 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa
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