9 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli hırsızlık suçundan yakalandı - Son Dakika
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9 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli hırsızlık suçundan yakalandı

11.03.2022 18:43
9 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli hırsızlık suçundan yakalandı

Düzce'de 9 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası bulunan şüphelinin, camiden ve 2 iş yerinden daha hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Düzce'de 9 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası bulunan şüphelinin, camiden ve 2 iş yerinden daha hırsızlık yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bir camide ve 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının Y.K. isimli şüpheli tarafından yapıldığını tespit eden ekipler, şahsı takibe aldı. Y.K., evinin bulunduğu sokakta polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise hırsızlık olaylarında kullanılan eldiven, bıçak ve çok amaçlı tornavida bulundu. Y.K.'nın 9 ayrı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da öğrenildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

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Düzce'de birçok hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı Düzce'de birçok hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı Uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli yakalandı Uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüpheli yakalandı

Hırsızlık, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 9 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli hırsızlık suçundan yakalandı - Son Dakika


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