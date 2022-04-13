İzmir'de 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi

13.04.2022 17:28

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 bin 120 litre sahte alkol ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 bin 120 litre sahte alkol ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Işıkkent semtinde bir iş yerinde etil alkol dağıtımı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda dağıtım yapmak üzere hazırlanmış 5 araç ile iş yerinde yapılan aramada 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.T, M.T. ve A.T. tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

İzmir'de 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir'de 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir'de 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir'de 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir'de 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir'de 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir'de 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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