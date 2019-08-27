Son Dakika Haberleri: 9 bin 203 TL ceza kesilip trafikten men edilen taksi şoke etti
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9 bin 203 TL ceza kesilip trafikten men edilen taksi şoke etti

1 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan ticari taksi herkesi şoke etti.

9 bin 203 TL ceza kesilip trafikten men edilen taksi şoke etti, System.String[]

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan ticari taksi herkesi şoke etti.


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında polis ekiplerince yapılan uygulamada 59 T 0208 plakalı ticari taksi durduruldu, içerisinde arama yapıldı.


Aramada aracın sürücüsü Ö.D. isimli şahsın ayağının altında poşet içerisinde 16 adet fişek halinde, renk ve görünüm itibari ile bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, S.M.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında, şahsın sağ iç cebinde 5 adet fişek halinde bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde tespit edildi. Diğer şahısların yapılan üst aramaları ve GBT kontrolünde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Cumhuriyet savcısı ile yapılan görüşme sonrasında M.A., M.R.T., Ö.D. ve S.M.K. isimli 4 şahıs gözaltına alındı.


9 bin 203 TL ceza


Ayrıca sürücüde uyuşturucu madde tespit edildiğinden, uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmaktan 5 bin 167 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, araç sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırmaktan 2 bin 18 TL olmak üzere toplam 9 bin 203 TL para cezası uygulanarak, araç trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:23 Kaynak: İHA
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