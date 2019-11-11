Son Dakika Haberleri: 9 bin 500 engelliye umut oldu
Son Dakika Güncel 9 bin 500 engelliye umut oldu

9 bin 500 engelliye umut oldu

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta kantin işletmecisi Abdülkadir Zeki Gülmez, başlattığı mavi kapak toplama kampanyasıyla 7 yılda 9 bin 500 engelliye tekerlekli sandalye dağıttı.

9 bin 500 engelliye umut oldu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kantin işletmecisi Abdülkadir Zeki Gülmez, başlattığı mavi kapak toplama kampanyasıyla 7 yılda 9 bin 500 engelliye tekerlekli sandalye dağıttı.


Kahramanmaraş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kantin işleten Abdülkadir Zeki Gülmez, toplanan mavi kapaklar sayesinde engellilere umut oluyor. Gülmez, 2012 yılında okuldaki öğrencilerle başlattığı kampanya kapsamında şuana kadar 10 bine yakın manuel ve akülü sandalye verdiğini söyledi.


Son olarak Gazi Ortaokulu'nda toplanan mavi kapaklar sayesinde 4 engellinin tekerlekli sandalyesine kavuştuğunu belirten Gülmez, "Bugün, Gazi Ortaokulumuzun idarecileri tarafından toplanan mavi kapaklar sayesinde 4 kardeşimizin engelini biraz olsun azaltmış olduk. Ben özellikle mavi kapak toplayan kardeşlerimizin minicik ellerinden öpüyorum ve öğretmen ve velilerine de teşekkür ediyorum. Özellikle okulda mavi kapak toplamak için liderlik yapan okulun müdür muavini Fatma Genç'e de teşekkür ederim. Bizler 2012 yılında başladığımız engellilere umut olma koşturmamızda, şimdiye kadar toplanan mavi kapaklar sayesinde yaklaşık 9 bin 400 civarında tekerlekli sandalye ve 95 adette akülü aracı engelli kardeşlerimize teslim etti. Verdiğimiz bütün engelli araçların tamamı elimize belgeleriyle birlikte mevcuttur. Bundan sonra da toplanan mavi kapaklar sayesinde engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Zeki Gülmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:48 Kaynak: İHA
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