Son Dakika Haberleri: 9 Bin Bisiklet Kartepe Yollarında

9 Bin Bisiklet Kartepe Yollarında

13 dakika önce

Kartepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü, sağlıklı nesiller için başlatılan çalışmalar kapsamında ilçe genelinde 9 bin bisikleti Kartepeli çocuklarla buluşturdu.

9 Bin Bisiklet Kartepe Yollarında, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, motorlu taşıt kullanımını azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak için başlattığı 2023 yılına kadar şehir merkezlerinde trafiğe kapalı bisiklet yolları projesine Kartepe Belediyesi de büyük destek veriyor. Kartepe genelinde bisiklet yolları yapılırken, sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla ilçe genelinde 5'nci sınıf öğrencilere 5 yılda 9 bin bisiklet verildi.

KARTEPE SOKAKLARINDA PEDALLAR

Kartepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde uygulamaya geçilen proje ile ilçe genelinde 5'nci sınıf öğrencileri bisiklet dağıtımı büyük ilgi ve beğeni topladı. 2014-2019 yılları arasında ilçe genelinde 9 bisiklet öğrencilere ve öğretmenlere dağıtıldı. Dağıtılan bisikletler ile geleceğimiz olan çocukların daha sağlıklı olması hedeflenirken, kötü alışkanlıklardan uzak durması hedeflendi. 2014 yılında Kartepe'de ilk defa uygulamaya başlanan hizmet ile Kartepe sokakları pedallarla dolaşılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:12 Kaynak: Bültenler

Kartepe, Güncel
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