9 bin dolar yağmura yakalandı!

Başarılı assolist Meltem Eren, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yaz konserleri için alışveriş turuna çıkan sanatçı, çıkışta yağmura yakalandı. Yazlık kıyafeti ve sahne kostümleriyle sağanak altında kalan Eren'e, asistanı yetişti. Hemen satın aldığı şemsiyeyi Eren'e tutan asistan, kıyafet poşetlerini de taşımasına yardım etti. Konser takvimi için aldığı beş sahne kostümüne 9 bin dolar ödeyen Eren, "Bugün şansıma yağmura yakalandık, kıyafetler benim için çok önemli" dedi. Sahnelerin en kısa sürede açılmasını istediğini belirten sanatçı, "Covid-19 sebebiyle yakınını kaybeden çok arkadaşım oldu, hepimizin dikkat etmesi lazım. Umarım bu işler biter de, sahnelerimiz açılır. Hepimiz çok özledik" diye konuştu.