9 bin öğrenci Bahçeşehir Koleji sınavına girdi - Son Dakika

9 bin öğrenci Bahçeşehir Koleji sınavına girdi

31.03.2021 12:07
9 bin öğrenci Bahçeşehir Koleji sınavına girdi, System.String[]

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılından beri uygulanan Türkiye'nin ilk lise kabul modeli "ApplyFentek"in çevrim içi sınav aşaması 27 Mart'ta Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye genelindeki kampüslerinde hijyen ve mesafe önlemleriyle yüz...

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılından beri uygulanan Türkiye'nin ilk lise kabul modeli "ApplyFentek"in çevrim içi sınav aşaması 27 Mart'ta Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye genelindeki kampüslerinde hijyen ve mesafe önlemleriyle yüz yüze gerçekleştirildi.

Bahçeşehir Koleji açıklamasına göre, 2006 yılında kurulan ve mezunları dünyanın en saygın üniversitelerinden kabul alan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, öğrencilerini ApplyFentek sistemiyle seçiyor.

2016-2017 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen Türkiye'nin ilk lise kabul modeli ApplyFentek ile geleceğin bilim insanlarını yetiştiren fen ve teknoloji liselerinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, 4 aşamadan oluşan çok yönlü değerlendirmeyle seçiliyor.

ApplyFentek'in çevrim içi sınav aşaması 27 Mart'ta Bahçeşehir Koleji'nin sınav merkezi olarak belirlenen Türkiye genelindeki kampüslerinde düzenlendi.

Sınav sonuçları 16 Nisan 2021 Cuma günü açıklanacak. Sonrasında portfolyo değerlendirme ve mülakat süreci başlayacak. Çevrim içi sınavda başarılı olan adaylar, 17–25 Nisan'da Bahçeşehir Koleji Akademik Kurulu tarafından düzenlenecek mülakatlara katılmaya hak kazanacak. 26 Nisan-10 Mayıs'ta mülakat sonucunda kabul alan öğrencilere eğitim burs oranları bildirilecek ve ön kayıt işlemleri tamamlanacak.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Kabul Sınavında kesin kayıt şartı olarak 6 Haziran 2021'de uygulanacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) girecek adayların sınav sonuç belgelerini ibrazı ile kesin kayıtları tamamlanmış olacak.

İlk mezunlar Google ve Amazon'da

Açıklamada verilen bilgilere göre, Bahçeşehir Kolejinden yapılan açıklamada, fen ve teknoloji lisesinin ilk mezunlarının M.I.T., Stanford, Yale gibi dünyanın saygın üniversitelerinden burslu kabul aldığı, kariyerlerine Google, Amazon gibi dünya devi firmalarda başlayarak yükseldikleri ifade edildi.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, sınava, 9 bine yakın öğrencinin katıldığını belirterek, tek bir sınav puanıyla öğrenci seçmenin yeterli olmadığını kaydetti.

Aslan, "Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerimizde fark yaratan geleceğin bilim insanlarını yetiştirme hedefiyle ilerlediğimiz için sınavımızın da farklı olması gerektiğine inandık. Bu nedenle okullarımızda bilgisayar üzerinden çevrim içi bir kabul sınavı gerçekleştiriyoruz." bilgilerini verdi.

Aslan, Türkçe, matematik ve fen bilimlerinden soruların yer aldığı sınavın içeriği hakkında şunları aktardı:

"Sınav yalnızca metin tabanlı sorulardan oluşmuyor. Aday öğrencilerin üzerindeki bilişsel yükü azaltmak adına sesli sorular da soruyoruz. Animasyon ve videoları izleyerek soruları cevaplıyorlar. Örneğin, öğrenci Türkçe dersindeki sesli bir soruyu, kulaklığını takarak metni dinleyip çıkarım yaparak yanıtlıyor. Fen bilimlerinde yöneltilen bir deney düzeneği sorusunu ise bir animasyonu izledikten sonra cevaplıyor. Matematik testinde öğrencinin verilenlerden yola çıkarak çıkarım yapmasını, grafik çizmesini bekliyoruz. Yani sadece standart çoktan seçmeli sorular yerine hem açık uçlu hem de çoktan seçmeli soruların yer aldığı bir sınav gerçekleştiriyoruz."

Sınavda dört aşamalı değerlendirme

Aslan, ApplyFentek sisteminde aday öğrencilerin başarılarının dört aşamada değerlendirildiğini ifade ederek, ilk adımda çevrim içi sınavın bulunduğunu, ikinci aşamada aday öğrencilerin ApplyFentek sitesine yükledikleri portfolyoların değerlendirildiğini kaydetti. Öğrencilerin fen ve teknoloji lisesinde okumak isteme nedenlerini, buradan mezun olduktan sonra Türkiye ve dünyanın gelişimi için neler yapacaklarını anlattıklarını belirten Asan, "8'inci sınıf sonuna kadar sanat, spor ve bilimde hangi yarışmalara katıldıklarını, hangi ödülleri aldıklarını, hangi projeleri yaptıklarını belgelendiriyorlar." bilgisini verdi.

"ApplyFentek'in üçüncü aşaması mülakat"

Öğrenci kabulünde üçüncü aşamanın ise Bahçeşehir Koleji Genel Müdürlük Akademik Kurulu tarafından öğrencilerle bire bir mülakatlar gerçekleştirileceğini aktaran Dr. Özge Aslan, "İçinde bulunduğumuz yüzyılda öğrencinin girişimcilik ve etkili iletişim becerileri ve kendisini doğru ifade etmesi oldukça önemli. Bu nedenle öğrencilerle bire bir mülakatlar gerçekleştireceğiz. Yaptıkları çalışmalarını bize anlatmalarını bekliyoruz. Üçüncü adımı da tamamladıktan sonra dördüncü adımda haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak merkezi sınava girmeleri gerekiyor. Böylelikle öğrenci seçme sürecimiz 4 adımda tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir, 27 Mart, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 9 bin öğrenci Bahçeşehir Koleji sınavına girdi - Son Dakika


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