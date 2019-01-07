Vatandaşların bir tüketici olarak satın aldıkları ürünlerinden dolayı haklarını bilmeleri zarar görmemeleri acısından önem taşıyor. Vatandaşların bilinçli bir tüketici olmaları için Tüketici Kanunu ve ürünler hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Bilinçli bir tüketici olunmasında çocuk yaşlarda alınan eğitimler, daha kalıcı oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından, ortaokul öğrencilerine hayatları boyunca bilinçli bir tüketici olmaları amacıyla "Bilinçli Tüketici Eğitimi" veriliyor. Bu kapsamda bu güne kadar il genelinde 9 bin öğrenciye "Bilinçli Tüketici Eğitimi" verildi.

GELECEK NESİLLER İÇİN BİLİNÇLİ TÜKETİCİ

Bilinçli Tüketim eğitimleri kapsamında ortaokul öğrencilerine başta Tüketici Kanunu ve tüketici hakları kapsamında ürünlerin kasa – reyon fiyatı, garanti şartları, ayıplı ürünler, mesafeli ve sözleşmeli satışlar, ürün alırken nelere dikkat edilmeli gibi konularda bilgilendirme sunumları yapılıyor. Büyükşehir Zabıta ekipleri ilçelerdeki ortaokullara giderek verdikleri sunumlarda, bir ürünü aldıktan sonra olumsuz bir durumla karşılaştıklarında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamındaki hakları ve hangi mercilere müracaat edecekleri hakkında öğrencileri bilgilendiriyor. Çocukların verilen eğitimle hayatlarının yetişkinlik döneminde bilinçli bir tüketici olmaları ve ürünle ilgili haklarını bilmeleri hedeflenirken, gelecek nesillerde bilinçli bir toplumun oluşturulması amaçlanıyor.

84 OKULDA 9 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yapılan eğitimler Kocaeli genelinde, 8 ilçedeki okullarda şuana kadar yaklaşık 9 bin öğrenciye "Bilinçli Tüketici Eğitimi" verildi. Bilgilendirme sunumu ve sunum sonunda öğrencilerin merak ettiği konuların cevaplandırıldığı eğitimler, il genelindeki diğer okullarda da devam edilmesi hedefleniyor.

ÜRÜNLERLE İLGİLİ ŞİKAYETLER İÇİN

Piyasada satılın birçok üründen dolayı tüketici vatandaşlar mağdur olabiliyor. Vatandaşların bu mağduriyetlerini giderebilmesi için Alo 174 Gıda Hattı, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ve 444 11 41 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezlerinden yardım alabiliyor.