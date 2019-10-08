Son Dakika Haberleri: 9 bin tl'ye kızıl geyik avı
Son Dakika Güncel 9 bin tl'ye kızıl geyik avı

9 bin tl'ye kızıl geyik avı

28 dakika önce

BOLU'nun Seben ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, avcılar tarafından öldürüldükten sonra sosyal medyada paylaşılıp tepki çeken kızıl geyik avının, görevli personel eşliğinde 9 bin TL ödeme yapılarak izinli şekilde avlandığı ortaya çıktı.

9 bin tl'ye kızıl geyik avı, System.String[]

BOLU'nun Seben ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, avcılar tarafından öldürüldükten sonra sosyal medyada paylaşılıp tepki çeken kızıl geyik avının, görevli personel eşliğinde 9 bin TL ödeme yapılarak izinli şekilde avlandığı ortaya çıktı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Taşlıyayla mevkiinde avcılar tarafından bir kızıl geyiğin avlandıktan sonra fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması hayvanseverler tarafından tepkiyle karşılandı. Kızıl geyiğin Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne 9 bin TL ödeme yapılarak izinli olarak avlandığı ortaya çıktı.

Milli Parklar Müdürlüğü'nün yaptığı envanter çalışması neticesinde yaşlanmış, üreme yetisini kaybetmiş geyiklerin genel müdürlükçe öngörülen fiyatlar ödenerek avlanmasına müsaade ediliyor. Avcılar, belirlenen ücreti ödedikten sonra Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli bir personel eşliğinde avını gerçekleştiriyor.

Öte yandan izinsiz geyik avlamanın cezasının ise 16 bin TL olduğu öğrenildi.

Avcılar, Seben, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:38 Kaynak: DHA
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