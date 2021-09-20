9. Boğaziçi Film Festivali'nde bu yıl ilk kez En İyi İlk Film Ödülü verilecek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23-30 Ekim'de gerçekleştirilecek 9. Boğaziçi Film Festivali'nde bu yıl ilk kez En İyi İlk Film Ödülü verilecek.

En İyi İlk Film Ödülü, yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla bu yıl ilk kez Akli Film'in katkılarıyla veriliyor.

Geçen yıl pandemi sürecinin olumsuz koşullarına rağmen tüm gösterimlerini sosyal mesafeli olarak fiziki şekilde gerçekleştirilen festivalin, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Ulusal Kısa FilmYarışması" ve "Bosphorus Film Lab" bölümlerine başvurular, 24 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Festival kapsamında düzenlenecek tüm yarışmalı bölümlerin yönetmelikleri ve başvurularına "www.bogazicifilmfestivali.com" adresi üzerinden erişilebilir.

Festivalde gönüllü olarak görev almak isteyenler için başvurular başladı

TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab'ın yeni direktörü Selin Karlı oldu.

9. Boğaziçi Film Festivali heyecanına 8 gün boyunca ortak olmak ve festivalde gönüllü olarak görev almak isteyenler "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden gönüllü başvuru formunu doldurabilir.

Organizasyonun çeşitli alanlarında çalışacak gönüllülerin başvuru yapmak için 18 yaşını doldurmuş olması, 23-30 Ekim'de İstanbul'da olması ve festival süresince vaktini Boğaziçi Film Festivali'ne ayırmaya gönüllü olması yeterli olacak.