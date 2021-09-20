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9. Boğaziçi Film Festivali'nin 50 bin TL'lik En İyi İlk Film Ödülü eklendi - Son Dakika

9. Boğaziçi Film Festivali'nin 50 bin TL'lik En İyi İlk Film Ödülü eklendi

20.09.2021 09:39
9. Boğaziçi Film Festivali'nin 50 bin TL'lik En İyi İlk Film Ödülü eklendi, System.String[]

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ve TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23-30 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde bu yıl ilk kez En İyi İlk Film Ödülü verilecek.

50.000 TL'lik En İyi İlk Film Ödülü, yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla bu yıl ilk kez Akli Film'in katkılarıyla veriliyor.

Yarışma Başvuruları Devam Ediyor!

1 Ocak 2020 tarihinden sonra tamamlanmış filmlerin başvurabileceği Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Kısa Kurmaca ve Ulusal Kısa Belgesel film yarışması kategorilerinde başvuru heyecanı devam ediyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmler 100.000 TL'lik En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü için jüri karşısına çıkarken yarışmada ayrıca 50.000 TL'lik En İyi İlk Film, 20.000 TL'lik En İyi Yönetmen, 15.000 TL'lik En İyi Kadın Oyuncu, 15.000 TL'lik En İyi Erkek Oyuncu, 10.000 TL'lik En İyi Senaryo, 10.000 TL'lik En İyi Sinematografi ve 10.000 TL'lik En İyi Kurgu dallarında da akçeli ödüller dağıtılacak. Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal yarışmada FİLM – YÖN En İyi Yönetmen Ödülü ile Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından, bir filmin tüm süreçlerini başarıyla yürüten yapımcıları ve bağımsız sinemayı desteklemek amacıyla 10.000 TL'lik FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü veriliyor.

Her yıl Türk ve dünya sinemasının seçkin örneklerini sinemaseverlerle buluşturan festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Bosphorus Film Lab bölümleri için başvurular devam ediyor. Festival kapsamında düzenlenecek tüm yarışmalı bölümlerin yönetmelikleri ve başvurularına www.bogazicifilmfestivali.com üzerinden erişilebilir. 23-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. Boğaziçi Film Festivali'ne son başvuru tarihi 24 Eylül 2021.

Bosphorus Film Lab Bölümünün Yeni Direktörü Selin Karlı!

TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab'ın yeni direktörü Selin Karlı oldu.

Selin Karlı, 2006 yılında Pepperdine Üniversitesi'nde İletişim bölümünden mezun olduktan sonra 2010 yılında Amerikan Film Enstitüsü Konservatuvarında yüksek lisansını tamamladı. Kariyer hayatına reji ekiplerinde görev alarak başlayan ve daha sonra Bulut Film'de uluslararası satış ve festival koordinatörü olarak çalışan Selin Karlı, bağımsız olarak festival danışmanlık hizmetleri verdi. 2014-2018 yılları arasında SE-YAP tarafından Türkiye sinemasının yurtdışı görünürlüğünü arttırmayı hedefleyen Festivaller İstanbul'da projesini yürüten Karlı, aynı zamanda Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı başta olmak üzere çeşitli filmlerde uluslararası yapım koordinatörü olarak görev aldı. 2019'da Berlin merkezli Pluto Film isimli uluslararası satış şirketinde çalıştı. Çalışmalarına ve projelerine ara vermeden devam eden Selin Karlı, bu yıl festivale tecrübeleriyle önemli bir katkı sağlayacak.

Bosphorus Film Lab Bölümünde Yer Alan Projelerin Alacağı Ödüller!

Festivalin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab'in Pitching Platformu, Work In Progress ve First Cut Lab kategorilerine başvurular devam ederken, Pitching Platformu'nda yer alacak bir proje TRT Ortak Yapım Ödülü'nü alacak ve bir proje de Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü'nün sahibi olacak. Work In Progress kapsamında yer alan projeler de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile CGV Mars Dağıtım Ödülüiçin sunumlarını gerçekleştirecek.

Festivalde Gönüllü Olarak Görev Almak İsteyenler İçin Başvurular Başladı!

9. Boğaziçi Film Festivali heyecanına sekiz gün boyunca ortak olmak ve festivalde gönüllü olarak görev almak isteyenler www.bogazicifilmfestivali.com adresinden gönüllü başvuru formunu doldurabilir.

Organizasyonun çeşitli alanlarında çalışacak gönüllülerin başvuru yapmak için 18 yaşını doldurmuş olması, 23-30 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul'da olması ve festival süresince vaktini Boğaziçi Film Festivali'ne ayırmaya gönüllü olması yeterli olacak.

9. Boğaziçi Film Festivali'nin 50 bin TL'lik En İyi İlk Film Ödülü eklendi

Film Festivali, Türk Lirası, Türkiye, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 9. Boğaziçi Film Festivali'nin 50 bin TL'lik En İyi İlk Film Ödülü eklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 9. Boğaziçi Film Festivali'nin 50 bin TL'lik En İyi İlk Film Ödülü eklendi - Son Dakika
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