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9. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışmalı bölümleri ve endüstri bölümüne başvurular açıldı - Son Dakika

9. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışmalı bölümleri ve endüstri bölümüne başvurular açıldı

31.08.2021 09:29
9. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışmalı bölümleri ve endüstri bölümüne başvurular açıldı, System.String[]

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ve TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 9. Boğaziçi Film Festivali'ne başvuru süreci başladı.

İlk yılından bu yana seyircisini sinema salonunda filmlerle buluşturan ve geçtiğimiz yıl pandemi sürecinin olumsuz koşullarına rağmen tüm gösterimlerin sosyal mesafeli olarak fiziki şekilde gerçekleştirildiği festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Bosphorus Film Lab başvuruları için son tarih 24 Eylül olarak belirlendi. Festival kapsamında düzenlenecek tüm yarışmalı bölümlerin yönetmelikleri ve başvurularına www.bogazicifilmfestivali.com üzerinden erişilebilir.

Yılın En İyi Yerli Filmine 100.000 TL!

1 Ocak 2020 tarihinden sonra tamamlanmış filmlerin başvurabileceği 9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmlerden bir tanesi En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülüiçin verilen 100.000 TL'yi almaya hak kazanacak. Yarışmada bunun yanı sıra En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Sinematografi ve En İyi Kurgu dallarında da ödüller dağıtılacak.

Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal yarışmada FİLM – YÖN En İyi Yönetmen Ödülü ile Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından bir filmin tüm süreçlerini başarıyla yürüten yapımcıları ve bağımsız sinemayı desteklemek amacıyla FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü de yarışmadaki filmler için bir diğer prestijli ödül olacak.

Uluslararası Filmler Türkiye Prömiyerini 9. Boğaziçi Film Festivali'nde Yapacak

Dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden, festivallerde ödüller toplamış ve beğeni kazanmış yapımların yer alacağı Uluslararası Uzun Metraj, Uluslararası Kısa Kurmaca ve Uluslararası Kısa Belgesel film yarışmalarında yer alan filmlerin tamamı, bu yıl da Türkiye'deki sinemaseverler tarafından ilk kez 9. Boğaziçi Film Festivali'nde izlenecek.

Projelerin Gelişme Süreci Bosphorus Film Lab ile Sürdürülecek!

Festivalin endüstriye yönelik etkinlikleri ve proje geliştirme bölümü olan Bosphorus Film Lab'de Pitching Platformu, Work in Progress ve First Cut Lab için de başvuru süreci başladı.

TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab'e yapım ya da fikir aşamasındaki film projeleri katılabilecek. Pitching Platformu'nda yer alacak bir proje TRT Ortak Yapım Ödülü'nü alırken bir proje de Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü'nün sahibi olacak. Work in Progress kapsamında yer alan projeler de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile CGV Mars Dağıtım Ödülü için sunumlarını gerçekleştirecek.

Kısa Filmlere Verilen Önem Bu Yıl da Devam Ediyor

Festivalin ilk yılından bu yana büyük önem verdiği kısa film üretimine destek dokuzuncu yılında da devam ederek Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması ve Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması gerçekleştirilecek. Festivalde süresi 20 dakikayı aşmayan deneysel, animasyon ve kurmaca filmler Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması'na; süresi 30 dakikayı aşmayan belgesel filmler ise Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması'na başvurularını gerçekleştirebilecek. Kurmaca kategoride yer alacak filmlerden biri ise İstanbul Medya Akademisi tarafından verilecek Genç Yetenek Ödülü'ne layık görülecek.

Festivalin yarışmalı kısa bölümlerinde yer alan tüm filmler aynı zamanda Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de aday olacak.

9. Boğaziçi Film Festivali 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festival hakkında detaylı bilgi ve başvuru süreçleri www.bogazicifilmfestivali.com üzerinden gerçekleştirilebilir.

Film Festivali, Türkiye, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 9. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışmalı bölümleri ve endüstri bölümüne başvurular açıldı - Son Dakika


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