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9. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri belli oldu - Son Dakika

9. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri belli oldu

01.10.2021 13:05
9. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri belli oldu, System.String[]

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23-30 Ekim'de düzenlenecek 9. Boğaziçi Film Festivali'nde "Altın Yunus" için yarışacak filmler açıklandı.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23-30 Ekim'de düzenlenecek 9. Boğaziçi Film Festivali'nde "Altın Yunus" için yarışacak filmler açıklandı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü" için yarışan 10 film, yönetmen ve senarist Reis Çelik'in başkanlık edeceği jürinin karşısına çıkacak.

Festivalde Emre Kayiş'in dünya prömiyerini 46. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan ve FIPRESCI Ödülü alan ilk uzun metrajı "Anadolu Leoparı" ile Semih Kaplanoğlu'nun dünya prömiyeri 74. Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde gerçekleşen filmi "Bağlılık Hasan" yarışacak.

Sinan Sertel'in "İçimdeki Kahraman", Selman Nacar'ın dünya prömiyerini 69. San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nin "New Directors" bölümde yapan ilk uzun metrajı "İki Şafak Arasında" ve Cemil Ağacıkoğlu'nun "Kafes" filmleri de yarışacak filmler arasında yer alacak.

Ayrıca Erkan Tahhuşoğlu'nun "Koridor", Muhammet Çakıral'ın "Lacivert Gece", Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı", Ahmet Toklu'nun, "Pota" ve Aydın Orak'ın "Sabırsızlık Zamanı" isimli filmleri de yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 2 Türkiye prömiyeri yapılacak

9. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerden "Pota" ve "Sabırsızlık Zamanı" Türkiye prömiyerlerini festivalde yaparken "Anadolu Leoparı", "Bağlılık Hasan", "İçimdeki Kahraman", "İki Şafak Arasında", "Kafes", "Koridor", "Lacivert Gece" ve "Okul Traşı" filmleri ise İstanbul'da ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.

Yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla bu yıl ilk kez Akli Film'in katkılarıyla verilecek olan "En İyi İlk Film Ödülü" için ise "Anadolu Leoparı", "İki Şafak Arasında" ve "Pota" yarışacak.

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmlerden biri 100 bin liralık "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü"nün sahibi olacak.

Yarışmada 20 bin liralık "En İyi Yönetmen", 15 bin liralık "En İyi Kadın Oyuncu", 15 bin liralık "En İyi Erkek Oyuncu", 10 bin liralık "En İyi Senaryo", 10 bin liralık "En İyi Sinematografi" ve 10 bin liralık "En İyi Kurgu" dallarında da ödüller dağıtılıyor.

Ayrıca festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında yer alan filmlerden birine FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği) tarafından 10 bin liralık "En İyi Yapımcı Ödülü" de takdim edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ve Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festival, 23-30 Ekim arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Film Festivali, Altın, Ekim, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 9. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 9. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri belli oldu - Son Dakika
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