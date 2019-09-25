9. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin (Bursa FotoFest) 9'uncusu, 4-13 Ekim'de düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneğinin iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla organize edilen festival, "Hava, su, toprak... Doğaya dönüş" temasıyla gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında sergilerin yanı sıra gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, belgesel film gösterimi ve portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinliğe yer verilecek.

Küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü'nden Kamil Fırat'ın üstlendiği festivalde, " Afrika, doğa ve vahşi yaşamın insan eli değmeden önceki son anları" gibi temalı çalışmalarıyla tanınan Nick Brandt, Kore'nin doğasını alışılmamış bir duyguyla karşı karşıya getiren Park Jongwoo başta olmak üzere Paolo Patrizi, Emerson Murakami, Mehran Cheraghchi Bazar gibi birçok yabancı fotoğrafçının eserleri yer alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin tanıtım toplantısında, Bursa'nın 8 yıldır Türkiye ve yakın coğrafyanın en önemli sanatsal etkinliklerinden biri haline gelen Bursa FotoFest'e ev sahipliği yaptığını söyledi.

Festivalin 4-13 Ekim'de düzenleneceğini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Festivale, ABD, Bangladeş, Belarus, Brezilya, Güney Kore, Hindistan, İran, İtalya, KKTC, Kosova, Meksika, Romanya, Rusya, Uruguay, Yunanistan ve Türkiye'den 230 fotoğraf sanatçısı, 165 sergide yer alan 200'den fazla fotoğrafla katılıyor. Sergilerimiz yine Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'na kurulacak özel alanlarda fotoğrafseverlerle buluşacak."

Festivalin konuk ülkesi Rusya

Aktaş, bu yıl festivalin konuk ülkesinin Rusya olduğunu bildirdi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere değinen Aktaş, şunları kaydetti:

"Rusya ile son yıllarda ciddi birlikteliklerimiz var. İki devlet başkanı nezdinde önemli görüşmeler, ülkelerin menfaatleri adına önemli çalışmalar var. Biz de arzu ettik ki bunu bu manada Bursa olarak taçlandırmış olalım. Bu yıl festival teması olan 'Hava, su, toprak... Doğaya dönüş' ile özdeşleşebilecek ülkelerin başında Rusya geliyor. Ülkede neredeyse bütün mevsimlerin aynı zaman diliminde yaşanıyor olması ve bir taraftan yüksek teknoloji diğer taraftan hala toprakla haşır neşir büyük bir nüfusa sahip olması, fotoğrafçılar için bulunmaz bir nimet. Bu kapsamda Rusya'dan 9 önemli fotoğrafçı festivalde sergileriyle yer alacak. Ayrıca RosPhoto Sergiler Departmanı Küratörü Alexandra Maximova, Rus Fotoğrafı Fotoğraf Tarihi Müzesi Vakfından Anna Belova da fotoğraf müzeleri konularında bilgilerini paylaşacak."

Aktaş, Bursa FotoFest'in 4 Ekim'de Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenecek festival yürüyüşüyle başlayacağını sözlerine ekledi.