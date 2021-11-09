9. Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı 11 Kasım'da kapılarını açıyor - Son Dakika

Antalya'da, Akdeniz Belediyeler Birliği ev sahipliğinde bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile Yerel Yönetimler Sempozyumu" 11 Kasım'da başlayacak.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Anfaş Fuar Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını aralayacak fuar, belediyeciliği güncel teknolojilerle buluşturacak.

Her yıl farklı bir tema ile ziyaretçilerle buluşan fuar bu yıl "İnsan ve Çevre" temasıyla sunulacak.

Fuarda firmalar, ulaşım araçları, geçiş ve aktarma sistemleri, belediye demirbaş ve tüketim malzemeleri, kent mobilyaları, park ve bahçe düzenlemeleri, bahçe süs bitkileri, peyzaj, altyapı su, gaz, yol malzeme ve ekipmanları, arıtma sistemleri, temizlik ve bakım ekipmanları, ses, ışık ve görüntü ekipmanları, spor tesisi ve spor malzemeleri, güvenlik, yangın, iş sağlığı ve güvenliği, elektrik, elektronik, bilgisayar otomasyon, yazılım, e-belediyecilik sistemleri gibi yeni ürün gruplarını ziyaretçilere sunacak.

Açılış töreni 11 Kasım Perşembe saat 11.00'de gerçekleştirilecek fuar, 13 Kasım'da sona erecek.