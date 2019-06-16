Son Dakika Haberleri: 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölümünün 4. yıl dönümü
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9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölümünün 4. yıl dönümü

45 dakika önce

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölümünün 4. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölümünün 4. yıl dönümü, System.String[]
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölümünün 4. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başdeğirmen, mesajında; Demirel'i, saygı, şükran ve rahmetle andıklarını belirtti.
Süleyman Demirel'in Türk siyasi tarihinin önemli isimleri arasında yer aldığını ifade eden Başdeğirmen, Demirel'in Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.
Başdeğirmen, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Merhum Süleyman Demirel, üstlendiği görevler, gerçekleştirdiği hizmetler ve siyasetteki rolü ile milletimiz tarafından her zaman hayırla yad edilmektedir. Isparta olarak her zaman hemşehri olmanın gururunu ve şerefini yaşadığımız Süleyman Demirel'in başta Isparta Belediyesi olmak üzere tüm şehrimize yaptığı katkılar, bugünün Isparta'sının oluşumundaki katkıları unutulmaz bir gerçektir. Bugün Isparta, Türkiye'nin önemli şehirleri arasında yer alıyor ise Demirel'in emeği ve hizmetleri vardır. Vefatının 4. yıl dönümünde merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyorum."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:28 Kaynak: AA
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