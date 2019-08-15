Son Dakika Haberleri: 9. Dereyalak Mercimek Festivali
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9. Dereyalak Mercimek Festivali

1 saat önce

İnönü Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 9. Dereyalak Mercimek Festivalinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

9. Dereyalak Mercimek Festivali, System.String[]
İnönü Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 9. Dereyalak Mercimek Festivalinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Eskişehir ve Bozüyük Dereyalaklılar dernekleri tarafından düzenlenen ve İnönü Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen festivalin bu sene 9'uncusunda mahalle sakinleri ve misafirler gönüllerince eğlendi. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve yöresel lezzeti bakımında Türkiye'de bir benzeri olmayan Dereyalak mercimeğinin tanıtılması için gerçekleştirilen festivalde, İnönü belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve beraberinde belediye meclis üyeleri misafirleri tek tek ziyaret ederek 'hoş geldiniz' dedi. Festivale katılan çocuklar ise alanda kurulan oyun parklarında eğlenirken palyaçolar eşliğinde yüz boyama ve çeşitli aktiviteler ile birlikte keyifli bir gün geçirmenin tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Bozüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:55 Kaynak: İHA
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