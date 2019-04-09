9. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Kapılarını Açıyor

Van'da Ajans Asya Fuarcılık tarafından organize edilen '9.Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' 11-14 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Van'da Ajans Asya Fuarcılık tarafından organize edilen '9.Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' 11-14 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açıyor.



Van'da Ajans Asya tarafından organize edilen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteklediği 9. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, 11-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, fuarda stant açan birçok firmanın tarım ve hayvancılıkta kullanılan çeşitli ürünlerini sergileme fırsatı bulacağını ifade ederek, "Sektörde önde gelen onlarca firmanın katıldığı fuar, 2018 yılında ilimiz ekonomisine yaklaşık 50 milyon TL'lik katma değer hasılası sağlamıştı. İl Müdürlüğümüzün yoğun çabaları sonucunda bugün bütün paydaşlarca fuarın gerekliliği ve sağladığı katma değere inanılmıştır. Bu yıl da büyük hedeflerle yola çıkan 9. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarını yaklaşık 60 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu anlamda fuarın ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise fuarda 150 standın kurulacağını dile getirerek, "350 markanın yer alacağı fuarımızda ülkenin birçok ilinden gelen yöresel ürünler ve tatlar da sergilenecektir. Özellikle bugünlerde durağan olan ekonomiye cansuyu olacak olan fuarımız, 11-14 Nisan tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek olup, gerek çevre illerden gerek İran'dan yoğun bir ziyaretçi beklemekteyiz. Ben bu anlamda fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm Vanlıların fuarımızı ziyaret etmelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

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