9. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını açtı

9. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını açtıVAN - Van 'da Ajans Asya Fuarcılık tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve dört gün sürecek olan 'Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı.Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuara, çeşitli illerden 150 firma katıldı. Fuarın açılışında konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez , Van'ın küçükbaş hayvancılık bakımından Türkiye 'de birinci olduğunu ifade ederek, "Şu anda 3 milyona yakın küçükbaş hayvanla Türkiye'de birinciyiz, ama 1970'lerde 7,5 milyon küçükbaş hayvanın olduğunu öğrendiğimizde bu rakamın çok yetersiz olduğunun farkındayız. Bugünkü tarım aletleri ve teknoloji ile 1970'lerde 7,5 milyon küçükbaş hayvanın olduğu bir kentte bugün 3 milyon bile hayvanın olmaması bizim için ciddi bir eksikliktir" dedi.Van için üretime katkıda bulunan kim olursa olsun ayırım gözetmeksizin yanında olacaklarını belirten Bilmez, "Hem fuarların, hem festivallerin, kentimize katkı sunan her tür girişimin yanındayız. Ama bizim de ayırım yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet yapanın partisine, inancına, mezhebine, etnik kökenine bakmadan ona sahip çıkmamız lazım. Van yararına yapılan iş kim tarafından yapılmış olursa olsun destek vermeliyiz. Bu kentte bir tek insanı bile istihdam eden kim olursa olsun, görüşü, düşüncesi ne olursa olsun bizim için değerlidir. Ama bu kentten bir iş adamını da kovan kim olursa olsun onun da karşısında durmamız lazım. Ben bu anlamda fuarın düzenlenmesinde emeği geçen başta Ajans Asya Fuarcılık olmak üzere il dışından gelip stant açan bütün üreticilerimize ve katılımcılara teşekkür ediyor, fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı."Tüm zamanların en büyük geçim kaynağı, tarım ve hayvancılıktır"Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer ise, fuarların üretici ve tüketicileri bir araya getiren, tüketiciye bol seçenek sunarak firmalara can suyu olan en önemli tanıtım organizasyonları olduğuna değinerek, "Yeni teknolojileri, teknikleri ve gelişmeleri de sektörün içerisinde olan insanlara tanıtan fuarlar, ilimiz ve bölgemiz için büyük bir öneme sahiptir. Tüm zamanların en büyük geçim kaynağı, tarım ve hayvancılıktır. Tarım ve hayvancılık ülkeyi doyurmakla kalmaz, zenginleşmesine de katkı sağlar. Van 2 milyon 700 bin küçükbaş hayvan varlığı ile ülkemizde birinci sıradadır. Ancak ne yazık ki bu potansiyelden dilediğimiz gibi faydalanamıyoruz. Bölgemizde birçok insana kazanç sağlayan bu sektörlerin, eksiklikleri giderilerek doğru teşvik ve hamlelerle desteklenmesi gerekmektedir. Kış mevsiminin uzun sürmesi, kırsal mera alanlarının kullanımının kısıtlı olması, nakliye masraflarının fazlalığı, insanların gitgide tarımdan uzaklaşması ve benzeri pek çok neden, bölgenin tarım ve hayvancılığını olumsuz etkilemiştir. Bu anlamda hükümetimizden bölge olarak pozitif ayrımcılık bekliyoruz" diye konuştu."Bu sene 80 ila 100 bin arasında ziyaretçi bekliyoruz"Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler de, 9. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "150 standımızda yaklaşık 300 firma yer alıyor. Açılış günü olmasına rağmen yoğun bir katılım söz konusu. Geçen sene yaklaşık 60 bin kişi fuarımızı ziyaret etmişti. Biz bu sene 80 ila 100 bin arasında ziyaretçi bekliyoruz. Şu anda da öyle görünüyor ki bu sayıyı aşacağız. Ziyaretçilerimiz, fuarımızda tarım, hayvancılık ve gıda ile ilgili her şeyi rahatlıkla bulabiliyorlar. Aynı zamanda Ramazan ayı öncesi olması hesabıyla yöresel ürünleri de ekledik. Renkli ve bereketli bir fuar oluyor. Ben bu anlamda katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi."Bizim için tarım elzemdir ve Van'ın geçim kaynağıdır"Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge de, Van'ın artık fuarlar kenti olduğuna vurgu yaparak, "Van artık kendisini aşan, tarıma dayalı ihtisas alanları oluşturabilecek düzeye gelen bir ildir. Bizim için tarım elzemdir ve Van'ın geçim kaynağıdır. Tarım ve hayvancılık olmazsa bizde olmayız. Bu fuarlar bizim için çok önemli. Biz esnaf ve sanatkarlar olarak bu fuarları desteklemekten gurur duyuyoruz" dedi.Açılış töreni, protokol tarafından kurdele kesimi ve stantların gezilmesi ile sona erdi.Fuara Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal , kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK başkanları, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.