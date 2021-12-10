9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'na doğru - Son Dakika

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası, yarın başlayacak.

Yenibosna'daki Pullman İstanbul Hotel'de düzenlenecek ve 2 gün sürecek şampiyonada 40'ı aşkın ülkeden 263 sporcu mücadele edecek. Türkiye, organizasyona erkek ve kadınlarda 10'ar kategoride 38 erkek, 26 kadın sporcuyla katılacak.

2024 Paris Paralimpik Oyunları için büyük önem taşıyan organizasyonun basın toplantısı düzenlendi.

Şampiyonanın düzenleneceği otelde gerçekleştirilen toplantıya katılan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yaklaşık 4 ay önce tamamlandığını hatırlatan Şahin, "Dünya Para Tekvando Şampiyonası, 2020'nin eylül ayında Çin'de düzenlenecekti. Ancak Çin'in koronavirüs nedeniyle bu şampiyonayı 2022'nin nisan ayına atmasıyla Dünya Tekvando Federasyonuna müracaat ettik. Bu konuda yardımcı olabileceğimizi belirttik. Onlar da bunu makul gördü. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na az bir süre kaldı. Dünya Şampiyonası da oyunlara puan veren en büyük basamaklardan bir tanesi. Umarım kendi evimizde avantajlı bir şekilde iyi bir başlangıç yaparız ve kalan 2 seneyi iyi değerlendirerek, Paris 2024'e tüm kategorilerde katılırız." diye konuştu.

Şampiyonaya dünyadan dört bir yanından gelen sporcuların katılacağını aktaran Metin Şahin, "ABD'den Guatemala'ya, Japonya'dan Güney Kore'ye kadar 50'ye yakın ülkeden sporcu katılacak. Hedefimiz 2024'e giden yolda en fazla puan veren şampiyonada sporcularımıza puanlar kazandırmak. Paris'e en fazla sporcuyla katılmak istiyoruz. Önceden en fazla erkek ve kadınlarda üçer sporcu ile kota alınabiliyordu. Şu anda beşer kişiye çıktı. Kota ve sporcu sayısı çoğaldı. Bundan dolayı sevinçliyiz. Para tekvandoda iddialıyız. Bize bu konuda hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile kıymetli Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli para tekvandocuların görüşleri

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya alan Meryem Çavdar ile bronz madalya elde eden Mahmut Bozteke de açıklamalarda bulundu.

Tokyo'dan K44 sınıfı 49 kiloda gümüş madalyayla dönen Meryem Çavdar, Türkiye'nin Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı için heyecanlı olduklarını aktararak, "Dünya Şampiyonası, çok büyük bir organizasyon ve buna ev sahipliği yapabilmek bizim için gurur verici. Ev sahibi olduğumuz bu organizasyondan en yüksek dereceleri almak istiyoruz. Bu organizasyonda alacağımız puanlar Paris 2024'e çok büyük etki edecek." şeklinde görüş belirtti.

Paralimpik Oyunları'nda aldığı gümüş madalyayı değerlendiren Meryem, "Hedefim Tokyo'da altın madalya almaktı ama gümüş madalya da beni gururlandırdı. İnşallah 2024'te madalyanın rengi altın olacak." dedi.

Tokyo'da 61 kilo K44 sınıfında bronz madalya kazanan Mahmut Bozteke ise "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda para tekvando ilk kez temsil edildi. Buraya 6 kotanın 6'sını da alarak katılmıştık. Ben de bronz madalya aldım. Bunun gururunu yaşıyorum." diye konuştu.

Dünya Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenlenmesinden dolayı avantajlı olduklarını aktaran Mahmut, "Buradan alacağımız puanlarla 2024 Paris Paralimpik Oyunları hedefimize ulaşacağız. Hedefim, şampiyonluk ve elimden gelenin en iyisini yapacağım. Para tekvandoda çok güçlü ülkeler var ama biz de iddialıyız. Dünya Şampiyonası'nda en yüksek dereceyi elde ederek ülkemizi gururlandıracağımıza eminim." ifadelerini kullandı.