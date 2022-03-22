9. Dünya Su Forumu başladı - Son Dakika
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9. Dünya Su Forumu başladı

22.03.2022 10:22

Senegal Cumhurbaşkanı Macy Sall, dünyada 2 milyardan fazla kişinin kirli su tükettiğini, önlem alınmazsa durumun giderek kötüleşeceğini söyledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macy Sall, dünyada 2 milyardan fazla kişinin kirli su tükettiğini, önlem alınmazsa durumun giderek kötüleşeceğini söyledi.

Senegal'in başkenti Dakar'da "Barış ve kalkınma için su güvenliği" temalı 9. Dünya Su Forumu başladı.

Dakar Arena'da Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in ev sahipliğinde yapılan foruma, birçok ülkeden davetli, heyet ve yabancı konuk katıldı.

Forumda, Sall'in yanı sıra Dünya Su Konseyi Başkanı Loic Fauchon, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zevde, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Gambiya Cumhurbaşkanı Isatou Tourey ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass konuşma yaptı. Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi Adesina, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Japonya Naruhito da video mesaj yayımladı.

Su temalı modern dans gösterisi ile başlayan forumda konuşan Senegal Cumhurbaşkanı Sall, forumun su konusundaki acil duruma dikkati çekmek için bir vesile olacağına inandığını belirterek, böylece su ile ilgili konuların uluslararası gündemde kalabileceğini söyledi.

Sall, dünya çapında milyonlarca insanın yaşam ve sağlığının su konusuyla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkati çekerek, aynı zamanda barış ve uluslararası güvenliğin de su ile ilgili olduğunu kaydetti.

"Senegal, barış diplomasisi ve su kaynakları konusunda sürdürdüğü diyalog geleneğini devam ettirmek istiyor." diyen Sall, 21.yüzyılda su temelli çatışmaların çözümüne de uluslararası bir katkı sunmak istediklerini vurguladı.

Sall, forumun ilk kez 1997'da Fas'ta düzenlendiğini anımsatarak, 25 yıl sonra bu organizasyona bir Afrika ülkesinin ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduğunu da belirtti.

Birleşmiş Milletlerin Mart 2021'de yayımladığı su raporundan da veriler paylaşan Sall, "Dünyada 5 kişiden 2'si suya erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde yaşıyor. Kadınlar ve kız çocukları her gün su bulmak için 200 milyon saat harcıyor. 2 milyardan fazla kişi kirli su tüketiyor." dedi.

Sall, 1990'dan bu yana doğal afetlerin yüzde 90'ının su ile ilgili olduğuna dikkati çekerek, son verilerin, hiçbir önlem alınmazsa durumun daha da kötüye gideceğini gösterdiğini kaydetti.

"Suya erişim hakkı anayasayla korunmalı"

Dünya Su Konseyi Başkanı Loic Fauchon da su kaynaklarının güvenliğinin önemine vurgu yaparak, daha az su tüketmek için kullanım alışkanlıklarının da değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Fauchon, "Suya erişim hakkı tüm ülkelerin anayasasında yer almalı. Günlük su temininin garantisi için ücretsiz su ödeneği sağlamalıyız." ifadesini kullanarak, bu noktada yasama, yürütme ve yargının da seferber edilmesi gerektiğini söyledi.

Su ihtilaflarına son vermek amacıyla resmi bir arabuluculuk mekanizması çağırısında da bulunan Fauchon, buna örnek olarak Gine'den çıkan, Mali'ye uzanan ve Senegal ile Moritanya sınır çizgisi boyunca akan Senegal Nehrinin sorunsuz yönetilmesini gösterdi.

Türkiye'den Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Türkiye Su Enstitüsü'nün de katılım sağladığı forum 26 Mart'a kadar devam edecek.

9. Dünya Su Forumu başladı
9. Dünya Su Forumu başladı
9. Dünya Su Forumu başladı

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Banvit BRF, arıttığı suyun ortalama yüzde 43'ünü yeniden kazanıyor Banvit BRF, arıttığı suyun ortalama yüzde 43'ünü yeniden kazanıyor Dakar'da 9. Dünya Su Forumu başladı Dakar'da 9. Dünya Su Forumu başladı

cumhurbaşkanı, Moritanya, Senegal, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 9. Dünya Su Forumu başladı - Son Dakika


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