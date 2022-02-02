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9 düzensiz göçmen açık alanda donarak ölmüş halde bulundu - Son Dakika

9 düzensiz göçmen açık alanda donarak ölmüş halde bulundu

02.02.2022 14:41

Edirne'nin İpsala ilçesinde 9 düzensiz göçmen ölü bulundu.

Edirne'nin İpsala ilçesinde 9 düzensiz göçmen ölü bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Tıbbi yardım ihtiyacı olabilecek göçmenler için bölgedeki arama tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur."

9 düzensiz göçmen açık alanda donarak ölmüş halde bulundu
9 düzensiz göçmen açık alanda donarak ölmüş halde bulundu
9 düzensiz göçmen açık alanda donarak ölmüş halde bulundu

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Yunanlılar, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 9 düzensiz göçmen açık alanda donarak ölmüş halde bulundu - Son Dakika


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