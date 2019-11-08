Son Dakika Haberleri: 9 düzensiz göçmenin ölümü olayından aranan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 9 düzensiz göçmenin ölümü olayından aranan şahıs yakalandı

9 düzensiz göçmenin ölümü olayından aranan şahıs yakalandı

7 saat önce

9 düzensiz göçmenin ölümü olayından aranan şahıs yakalandıBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 9 düzensiz göçmenin ölümüne neden olduğu iddia edilen S.G.

9 düzensiz göçmenin ölümü olayından aranan şahıs yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 9 düzensiz göçmenin ölümüne neden olduğu iddia edilen S.G. yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 03 Mayıs 2019 Cuma günü meydana gelen göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olayında kullanılan teknenin alabora olması sonucu 9 düzensiz göçmenin ölümüne neden olma suçundan aranan S.G. isimli şahsın, araç ile sahil bölgesinde olduğu duyumu alındı.

Alınan duyum üzerine şüpheli şahsın yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi ve iki asayiş timi görevlendirildi. Şüpheli şahıs araç kaçmak üzere iken görevli devriye ve JASAT ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan kontrolde hakkında arama kararı bulunan S.G. ve E.K. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların yakalandıkları bölgede yapılan kontrolde; 12 Güney Afrika, 28 Kongo, 1 Suriye uyruklu göçmen ile N.B. ve Y.S. isimli organizatörler yakalandı.

Bu olaylarla ilgili olarak yakalanan toplam 41 düzensiz göçmen ve S.G., E.K., N.B. ve Y.S. isimli 4 organizatör hakkında adli ve idari işlemlere başlandı.

9 düzensiz göçmenin ölümü olayından aranan şahıs yakalandı

Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:01 Kaynak: İHA
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