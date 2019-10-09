9 ekim çarşamba dha spor gündemi

Olimpiyat Stadı'nda 2020 finali için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

TFF heyeti, Londra'da 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin sunumunu yaptı

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı: Finalin İstanbul'da olması ülkemiz adına çok önemli

"UEFA ve TFF arasındaki ilişkiler çok yakın temas içinde devam etmektedir"

"Türkiye hem altyapısıyla hem de özellikleriyle Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilecek nitelikte"

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop: Misafirlerimizi çok iyi ağırlamak istiyoruz

İnşallah 2005'ten daha güzel bir finale şahitlik ederiz. Hedefimiz Türk futbolu olarak daha iyi yerlere gelmek"

Tuncay Şanlı: Umarım yine tarihi bir finale tanıklık ederiz

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

14.00 A Milli futbolcular Zeki Çelik ve Merih Demiral, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın açıklaması yapacak.

18.30 Milliler, Arnavutluk maçı hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

11.00 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol ve Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol Takımları ile teknoloji firması Fluo arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak.

Sarı-lacivertlilerde Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 Beşiktaş ile Özersoylar Grubu arasında basketbol takımı için sponsorluk anlaşması imzalanacak. (Vodafone Park)

GALATASARAY

13.30 Sarı-kırmızılılarda ekim ayı olağan divan toplantısı yapılacak. (Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu)

TRABZONSPOR

Bordo-mavili takım günü izinli geçirecek.

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

VOLEYBOL

Spor Toto Şampiyonlar Kupası

20.00 VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA (İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi)

BASKETBOL

27'nci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası

18.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi)

- 7DAYS EuroCup D Grubu ikinci hafta

19.30 Galatasaray Doğa Sigorta - EWE Baskets Oldenburg (Almanya) (Sinan Erdem Spor Salonu)

TFF 2'NCİ ve 3'ÜNCÜ LİG

İki ligde de 7'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.