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9 Ekim Dünya Posta Günü

1 saat önce

Amasya'da 9 Ekim Dünya Posta Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileri PTT İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

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Amasya'da 9 Ekim Dünya Posta Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileri PTT İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarete gelen öğrencileri karşılayan PTT Amasya Başmüdürü Cafer Bolat, postacıları unutmayan öğrencilere teşekkür etti.

Bolat, "1874 yılında Dünya Posta Birliği kurulmuştur. Onun için bugün bütün dünyada Dünya Posta Günü diye kutlanıyor. Ülkemiz Dünya Posta Birliği'nin kurucu üyesi ayrıca Genel Müdürümüz üç yıldır Dünya Posta Birliği'nin İdare Konsey Başkanı. Bu ne demek, ancak güçlü ülkeler böyle başkanlık yapabilir. Dünya postası 5 yıllığına Türkiye'den soruluyor. Yani bizim genel müdürümüz başkanlığını yapıyor Bu bizim için gurur verici bir olay." dedi.

Öğrenciler PTT personeliyle bir süre sohbet ederek çiçek taktim etti.

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:58 Kaynak: AA
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