Son Dakika Haberleri: 9. Engelsiz Erciyes Günleri Başlıyor

9. Engelsiz Erciyes Günleri Başlıyor

33 dakika önce

Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Engelsiz Erciyes Günleri" etkinliğine Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da engelliler katılacak.

9. Engelsiz Erciyes Günleri Başlıyor, System.String[]
Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Engelsiz Erciyes Günleri" etkinliğine Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da engelliler katılacak.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlik, 28-30 Mart tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"Erciyes İçin Engel Yok" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, engelli bireylerin sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerde rol üstlenmeleri amaçlanıyor.

Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı Bölgesi'nde yarın başlayacak programa, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından görme, işitme ve bedensel engelliler katılacak.

Engelli misafirler, Erciyes'te konaklayacak ve festival havasında geçecek olan etkinlik boyunca yarışmalar, konserler ve çeşitli etkinliklerle karın keyfini çıkaracak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:37 Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Türkiye, Erciyes, Güncel
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