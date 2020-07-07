9 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptı, güvenlik kameralarından yakalandı - Son Dakika

9 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptı, güvenlik kameralarından yakalandı
SAKARYA'nın Serdivan ve Arifiye ilçelerinde 9 ev ve iş yerinden hırsızlık yapan H.A. (38) tutuklanırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
SAKARYA'nın Serdivan ve Arifiye ilçelerinde 9 ev ve iş yerinden hırsızlık yapan H.A. (38) tutuklanırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Serdivan ve Arifiye ilçelerinde 9 ev ve iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ve ziynet eşyaları çalan kişinin güvenlik kameraları görüntülerinden H.A. olduğu tespit edildi. Polis, H.A.'yı Serdivan ilçesinde yakalarken, aracında yapılan aramada ise çaldığı eşyalar ele geçirildi. H.A.'nın çeşitli illerde 31 farklı hırsızlık olayına karıştığı ve 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen H.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:53 Kaynak: DHA
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