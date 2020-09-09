9 Eylül Çarşamba DHA Spor Gündemi

TFF İLE MİSLİ.COM ARASINDA İSİM VE YAYIN HAKLARI ANLAŞMASI İMZALANACAK

11.00 Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com, TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig için isim ve yayın hakları anlaşması imzalayacak. Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören katılacak.

BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılarda, Trabzonspor maçının çalışmaları sürecek.FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılı takım, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.TRABZONSPORBordo-mavili takım, Beşiktaş mücadelesinin çalışmalarına devam edecek.HAKEMLER AÇIKLANACAK2020-2021 Sezonu Süper Lig 1'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklanacak.

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