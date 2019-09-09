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9 Eylül coşkusu "Zafer Yürüyüşü" ile başladı

1 saat önce

9 Eylül coşkusu "Zafer Yürüyüşü" ile başladıİZMİR - İzmir'in kurtuluşunun 97. Yıldönümü, sabah erken saatlerde düzenlenen geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başladı.

9 Eylül coşkusu

9 Eylül coşkusu "Zafer Yürüyüşü" ile başladı

İZMİR - İzmir'in kurtuluşunun 97. Yıldönümü, sabah erken saatlerde düzenlenen geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başladı. Kutlamalar, tüm gün devam edecek.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümünü, birbirinden renkli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. İzmir'in kurtuluş günü etkinlikleri sabah erken saatlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 97. Yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı. Basmane Karakolu önünde toplanan İzmirliler, Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip eden İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıdı.

Geleneksel Zafer Yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra İzmir milletvekilleri ile kent protokolü katıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi.

Sabah, İzmir, Eylül, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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