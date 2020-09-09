9 Eylül coşkusu "Zafer Yürüyüşü" ile başladı - Son Dakika

9 Eylül coşkusu "Zafer Yürüyüşü" ile başladı

İZMİR - İzmir'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri geleneksel "Zafer Yürüyüşü" ile başladı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü, birbirinden renkli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. İzmir'in kurtuluş günü etkinlikleri sabah erken saatlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 98. yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı. Basmane Karakolu önünde toplanan İzmirliler, Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Şanlı Türk ordusunun İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte gaziler ile Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip eden İzmirliler, sosyal mesafe kuralına uyarak 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıdı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirilecek.