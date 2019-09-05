9 Eylül'de anlamlı konser

"Şarkılar yanan ormanları yeniden var etmek için söylenecek"

Ünlü sanatçıların ücret almadan vereceği konsere İzmirliler de fuara gelerek destek olacak. 9 Eylül günü fuar giriş ücretleri 10 TL olacak ve konserden elde edilecek gelir İzmir ormanlarının korunması için kullanılacak.

İzmir, 18 Ağustos Pazar günü Karabağlar'da başlayan daha sonra Menderes ve Seferihisar bölgesine yayılan ve 5 bin hektardan daha fazla bir orman alanını etkilediği belirtilen yangının yaralarını birlikte sarıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir ormanlarını korumak için düzenlenen "Orman Konseri" de bunlardan bir tanesi. Ünlü sanatçıların ve İzmirlilerin desteği ile düzenlenen konserden elde edilecek gelir,İzmir ormanlarının korunması için yapılacak çalışmalarda kullanılacak.

İzmir Tek Yürek sloganıyla duyurulan ve 9 Eylül'de saat 18.30'da başlayacak konserde ilk olarak rap müziğin efsane gruplarından Gazapizm çıkacak. Yine rap müziğin başarılı isimlerinden Anıl Piyancı hemen ardından Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, pop müziği sanatçısı Edis, kendine özgü tarzı ile Halil Sezai, rock müziğin efsane isimleri Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent İzmirlilerle buluşacak. Sanatçılar verecekleri dayanışma konserlerinden para almayacaklar. Fuar'a giriş ücreti ise o gün için 10 TL olacak.