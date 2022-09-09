İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlanıyor (1)

9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı
Vatandaşların coşkuyla marşlar söylemesi
Vatandaşların telefon ışıklarıyla güzel görseller oluşturması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutlamalara katılması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması İZMİR - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda "İşgalden Kurtuluşa İzmir" konulu İzmir'in kurtuluşunu anlatan belgesel ve halk oyunları gösterileri yapıldı.
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