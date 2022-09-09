İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlanıyor (1) - Son Dakika
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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlanıyor (1)

09.09.2022 23:52
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlanıyor (1)

9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı Vatandaşların coşkuyla marşlar söylemesi Vatandaşların telefon ışıklarıyla güzel görseller oluşturması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutlamalara katılması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç...

9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı

Vatandaşların coşkuyla marşlar söylemesi

Vatandaşların telefon ışıklarıyla güzel görseller oluşturması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutlamalara katılması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması İZMİR - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda "İşgalden Kurtuluşa İzmir" konulu İzmir'in kurtuluşunu anlatan belgesel ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

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YORUMLAR
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İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı Kutlanıyor. Tunç Soyer: 'İzmir Bu Vatanın Öncüsüdür. Cumhuriyeti Barışla, Demokrasiyle Taçlandırmak Bize Düşüyor' İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı Kutlanıyor. Tunç Soyer: 'İzmir Bu Vatanın Öncüsüdür. Cumhuriyeti Barışla, Demokrasiyle Taçlandırmak Bize Düşüyor' İzmir Airshow Hava Gösterisi (2) İzmir Airshow Hava Gösterisi (2)
Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlanıyor (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlanıyor (1) - Son Dakika
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