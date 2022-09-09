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Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlanıyor (1) - Son Dakika

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