9 Eylül kutlamalarında katılımcı sayısı çelişkisi (2) - Son Dakika
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9 Eylül kutlamalarında katılımcı sayısı çelişkisi (2)

10.09.2022 18:40
9 Eylül kutlamalarında katılımcı sayısı çelişkisi (2)

TARKAN: DÜNYANIN EN KALABALIK KONSERLERİNDEN BİRİ OLARAK İLK 5'E GİRİP TARİHE GEÇMİŞİZİzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda sahneye çıkan megastar Tarkan, konser ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel İzmiiiir,...

TARKAN: DÜNYANIN EN KALABALIK KONSERLERİNDEN BİRİ OLARAK İLK 5'E GİRİP TARİHE GEÇMİŞİZ

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda sahneye çıkan megastar Tarkan, konser ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel İzmiiiir, canım İzmiiiiir. Dün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5'e girip tarihe geçmişiz. Vay be. Çoook teşekkür ederim o içten, o candan sevginize ve ilginize canlarımmm. Enerjiniz müthişti. Hiç unutmayacağım bu konseri. Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,


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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü etkinliklerine katıldı CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü etkinliklerine katıldı İZMİRLİLER TARKAN'LA COŞTU İZMİRLİLER TARKAN'LA COŞTU
Kaynak: DHA

Gündoğdu Meydanı, Tarkan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 Eylül kutlamalarında katılımcı sayısı çelişkisi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: 9 Eylül kutlamalarında katılımcı sayısı çelişkisi (2) - Son Dakika
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