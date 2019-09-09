Son Dakika Haberleri: 9 eylül pazartesi dha spor gündemi
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9 eylül pazartesi dha spor gündemi

1 saat önce

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI11.00 A Milli Takım, Moldova'nın başkenti Kişinev'e gidecek.

9 eylül pazartesi dha spor gündemi, System.String[]

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
11.00 A Milli Takım, Moldova'nın başkenti Kişinev'e gidecek.
14.00 Moldova Teknik Direktörü Semen Altman ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
19.00 Moldova, Türkiye maçı öncesi son hazırlıklarını yapacak.
20.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
21.00 A Milli Takım hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE
10.00 Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe Koleji'nin yeni eğitim yılı açılışında konuşma yapacak.
Takım izinli

GALATASARAY
Sarı kırmızılılarda Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ
18.00 Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

BASKETBOL
14.30 FIBA 2019 Dünya Kupası'nda klasman mücadelesi veren A Milli Erkek Basketbol Takımı, O Grubu'nda son maçını Yeni Zelanda ile oynayacak.

18.00 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan milli takım, İstanbul Havalimanı'na inecek.

TENİS
11.00 İstanbul Challenger TED Open heyecanı başlayacak.


Kişinev, Moldova, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:38 Kaynak: DHA
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