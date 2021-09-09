9 Eylül Perşembe TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Son Dakika

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 9 Eylül yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 9 Eylül Perşembe TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

9 EYLÜL TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

14:15 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kiracı

22:15 Fulya ile Umudun Olsun

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22:00 Sakar Şakir

23.45 Köyden İndim Şehre

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:25 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

23:40 Baht Oyunus

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:45 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:55 Kalk Gidelim

12:35 Benim Adım Melek

16:10 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu"