9 Eylül Perşembe TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Son Dakika

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 9 Eylül yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 9 Eylül Perşembe TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
14:15 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Kiracı
22:15 Fulya ile Umudun Olsun
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22:00 Sakar Şakir
23.45 Köyden İndim Şehre
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:25 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Güneşin Kızları
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
23:40 Baht Oyunus
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:45 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:55 Kalk Gidelim
12:35 Benim Adım Melek
16:10 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu"
Son Dakika › Güncel › 9 Eylül Perşembe TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Son Dakika