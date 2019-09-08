Son Dakika Haberleri: 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu
Son Dakika Spor Haber

9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu

1 saat önce

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda erkeklerde Etiyopyalı Getaye Gelaw, kadınlarda ise milli atlet Yayla Kılıç birinciliği elde etti.

9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu, System.String[]

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda erkeklerde Etiyopyalı Getaye Gelaw, kadınlarda ise milli atlet Yayla Kılıç birinciliği elde etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve bu yıl yedincisi düzenlenen organizasyona yaklaşık bin 700 atletin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, eski milli atletler Semra Aksu ve Veli Ballı da katıldı.

Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği sertifikalı sporcular, Mustafa Kemal Sahil Yolu'ndan devam ederek İnciraltı Açık Hava Tiyatrosu'ndan döndü ve aynı güzergahı takip ederek Cumhuriyet Meydanı'nda finişe ulaştı.

Yarışmada erkekler kategorisinde 1 saat 5 dakika 26 saniyelik derecesiyle Etiyopyalı Getaye Gelaw birinci, 1.05.43 ile milli atlet Sezgin Ataç ikinci, 1.06.48 ile Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa da üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise 1 saat 16 dakika 11 saniyeyle milli atlet Yayla Kılıç yarışı birinci bitirirken, 1.16.48 ile Meryem Erdoğan ikinci, 1.17.25 ile Dilan Atak ise üçüncü geldi.

Yarı maraton Türk sporcular ve master sporcular kategorilerinde de ödüller verilen organizasyonda dereceye giren atletlere toplam 103 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Eylül, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransızlar, Arnavutluk milli marşı yerine Andorra ve Ermenistan milli marşını çaldı!
Son dakikada gelen gole Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle sevindi! Çok Güzel Hareketler'in yıldız oyuncusu Ersin Korkut Survivor'da yarışacak Ozan Tufan attı sosyal medya yıkıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 15:18:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]