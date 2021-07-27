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9 Eylül Yarı Maratonu için geri sayım başladı - Son Dakika

9 Eylül Yarı Maratonu için geri sayım başladı

27.07.2021 10:58
9 Eylül Yarı Maratonu için geri sayım başladı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir spor kentine çevirme hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir spor kentine çevirme hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, bu yıl 5 Eylül Pazar günü koşulacak. 29 Ağustos'a kadar devam edecek kayıtlar iki bin kişi ile sınırlandırıldı.

Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu için kayıtlar başladı. Kayıtlar 29 Ağustos 2021 saat 18. 00'e kadar www. maratonizmir. org adresinden yapılacak. Pandemi nedeniyle etkinliğe katılım iki bin kişi ile sınırlı olduğundan kontenjan dolduğunda kayıt sistemi otomatik olarak kapanacak.

Atletler, göğüs numaraları, çipler ve koşu tişörtlerini 3 ve 4 Eylül 2021 tarihinde 09. 00 - 20. 00 saatleri arasında, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak stantlardan alabilecek. Yarışma günü göğüs numarası ve koşu tişörtü dağıtımı yapılmayacak.

Pandemi kuralları uygulanacak

Maraton 5 Eylül Pazar günü Cumhuriyet Meydanı - İnciraltı - Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulacak. Yarışın startı saat 07. 00'de verilecek. Maratonda mesafe ve hijyen kuralları uygulanacak. Etkinlik alanına girişler, tek noktadan ve ateş ölçümüyle yapılacak, her sporcu arasında 1, 5 metrelik sosyal mesafe bırakılacak. Start dörder kişilik gruplar halinde verilirken, her grup arasında en az iki metre aralık olacak.

Koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve Türk kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında ödüller dağıtılacak.

"Çekişmeli bir yarış bizleri bekliyor"

İzmir'in uluslararası koşular için bir çekim merkezi haline gelmeye başladığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Maraton İzmir ve Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu için her geçen yıl daha üst düzey sporcular tarafından tercih edilmesinden gurur duyuyoruz. Geçen yıl pandemi nedeniyle 500 kişi ile sınırlandırdığımız katılımı bu sene iki bine çıkardık. Parkurun düz olması nedeniyle heyecanlı ve çekişmeli bir yarış bizleri bekliyor" dedi.

9 Eylül Yarı Maratonu için geri sayım başladı
9 Eylül Yarı Maratonu için geri sayım başladı
9 Eylül Yarı Maratonu için geri sayım başladı
9 Eylül Yarı Maratonu için geri sayım başladı

Tunç Soyer, Pandemi, Eylül, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Spor 9 Eylül Yarı Maratonu için geri sayım başladı - Son Dakika Spor


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