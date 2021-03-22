Farklı milletlerden çocuklar Türkçe şiir okudu - Son Dakika

Her yıl 22 Mart'ta kutlanan Dünya Çocuk Şiirleri Günü dolayısıyla 9 farklı milletten yaşları 5 ile 10 arasında değişen çocuklar, "Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara" şiirini Türkçe seslendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediyesi'nin 22 Mart Dünya Çocuk Şiirleri günü dolayısıyla organize ettiği etkinlikte, Azerbaycan'dan Aylin Aliyeva, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Kuzey Umut, Bosna-Hersek'ten Esma Kalco, Almanya'dan İbrahim-İsmail Başıbüyük, Suriye'den Cham Safi, Türkmenistan'dan Medine Sarıyeva, Bulgaristan'dan Barış Sönmez, İrlanda'dan Merve Aydın ve Türkiye'den Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezinde eğitim gören Alkım Lina Acar ve Elim Mina Kaşıkçı'nın Türkçe şiir okuduğu video, Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, tüm dünyada yaşayan çocukların kendi aralarında özel bir etkileşimleri olduğunu, onların, aynı dili konuşmasalar bile kalpleriyle, sevgileriyle, saflıkları ile anlaşabildiğini belirtti.

Çocukların çok kıymetli olduğunu dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Dünyamızın geleceği için çocukların gelişimine yapacağımız katkının önemi çok büyüktür. Bugün de 22 Mart Dünya Çocuk Şiirleri Günü. Biz de Tuzla Belediyesi olarak bu güzel günde farklı milletlerden çocuklarımızı bir şiirde buluşturmak istedik. Almanya'dan Suriye'ye, Bosna Hersek'ten Azerbaycan'a 9 farklı milletten çocuklar, aynı dili yani Türkçeyi konuştular. Tuzla Belediye Başkanı olarak tüm çocukların bu gününü kutlarım."