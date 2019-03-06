Son Dakika Haberleri: 9. Fetex Fuarı Kapılarını Açtı

9. Fetex Fuarı Kapılarını Açtı

24 dakika önce

Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek İçecek İhtisas Fuarı (FETEX) 9. kez kapılarını açtı.

9. Fetex Fuarı Kapılarını Açtı, System.String[]
Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek İçecek İhtisas Fuarı (FETEX) 9. kez kapılarını açtı.

Marmaris Fuarcılık Organizasyon Şirketi (MARFO) organizasyonunda, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Tüm Sanayiciler ve İş Adamları (TÜMSİAD) ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle Çamköy Bekir Eser Kapalı Pazar yerinde açılan fuarda, 65 firmanın standı bulunuyor.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, turizm sezonundan çok umutlu olduklarını söyledi.

Otellerdeki 2019'da rezervasyonlarda geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 40 artış olduğunu ifade eden Şahiner, "Bu ilginin, alakanın bize yüklediği sorumluluklar da var. İnşallah bu sorumluluğumuzu sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla yerine getireceğiz." dedi.

Geçen yıl Babadağ'dan 160 bin uçuş olduğunu belirten Şahiner, 1 milyon 450 bine yakın yerli ve yabancı turistin de ilçede ağırlandığını dile getirdi.

TÜMSİAD Muğla Temsilcisi Abdul Gaffur Toğluk ise bu gibi organizasyonlara çok önem verdiklerini, fuarların ilçe, il hatta ülkenin tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

MARFO Fuarcılık Turizm Müdürü Hakan Özel da fuarda Türkiye'nin farklı illerinden firmaların çok renkli stantlarının bulunduğunu ifade etti.

Toplam 4 bin 500 metrekare alana kurulan fuar, 9 Mart'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:18 Kaynak: AA

Ekonomi
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