Son Dakika Haberleri: 9. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı

9. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 9. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı.

9. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 9. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı.

Marmaris Fuarcılık Organizasyon Şirketi (MARFO) tarafından Çamköy Bekir Eser Kapalı Pazar yerinde organize edilen fuara, Türkiye ve yurt dışından 65 firma katıldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinç, fuarın açılış töreninde, tarımın ülkenin ekonomisi ve kalkınmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

İhtiyaç olan gıdanın üretilip sağlıklı şekilde topluma ulaştırılması konusunda herkese büyük görev düştüğünü ifade eden Sevinç, "Üretimin artırılması için yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Bu gelişme ve yeniliklerin tanıtıldığı yerlerden birisi de fuarlarımız. Ülkemizde ve uluslararası arenada kendimizi geliştirmek için yenilikleri takip etmemiz gerekli." dedi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı da fuarda hem çiftçilerin ürünlerini tanıttığını hem de sektörün sorunlarının ele alındığı güzel bir ortam oluştuğunu kaydetti.

MARFO Fuarcılık Turizm Müdürü Hakan Özel ise Fethiye'nin özellikle seracılık anlamında Türkiye'de önemli bölge olduğunu dile getirdi.

Fuar, 6 Nisan'da sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:03 Kaynak: AA

Türkiye, Muğla, Fethiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'nın 194-225 Bin Kişi Aralığında İstihdam Oluşturması Bekleniyor Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 17:55:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]