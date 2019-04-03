9. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 9. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 9. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı.



Marmaris Fuarcılık Organizasyon Şirketi (MARFO) tarafından Çamköy Bekir Eser Kapalı Pazar yerinde organize edilen fuara, Türkiye ve yurt dışından 65 firma katıldı.



Muğla Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinç, fuarın açılış töreninde, tarımın ülkenin ekonomisi ve kalkınmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



İhtiyaç olan gıdanın üretilip sağlıklı şekilde topluma ulaştırılması konusunda herkese büyük görev düştüğünü ifade eden Sevinç, "Üretimin artırılması için yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Bu gelişme ve yeniliklerin tanıtıldığı yerlerden birisi de fuarlarımız. Ülkemizde ve uluslararası arenada kendimizi geliştirmek için yenilikleri takip etmemiz gerekli." dedi.



Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı da fuarda hem çiftçilerin ürünlerini tanıttığını hem de sektörün sorunlarının ele alındığı güzel bir ortam oluştuğunu kaydetti.



MARFO Fuarcılık Turizm Müdürü Hakan Özel ise Fethiye'nin özellikle seracılık anlamında Türkiye'de önemli bölge olduğunu dile getirdi.



Fuar, 6 Nisan'da sona erecek.

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