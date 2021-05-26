9. Fetih Kupası, tarihi Göynük ilçesinde düzenlenecek - Son Dakika

9. Fetih Kupası, tarihi Göynük ilçesinde düzenlenecek

26.05.2021 16:48
9. Fetih Kupası, tarihi Göynük ilçesinde düzenlenecek, System.String[]

İstanbul'un fethinin 568. yılını kutlamak için düzenlenecek olan, 30 ülkeden 200 sporcunun yarışacağı 9. Uluslararası Fetih Kupası öncesi, Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri'nin memleketi Bolu'nun Göynük ilçesinde tanıtım toplantısı düzenlendi.

İstanbul'un fethinin 568. yılını kutlamak için düzenlenecek olan, 30 ülkeden 200 sporcunun yarışacağı 9. Uluslararası Fetih Kupası öncesi, Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri'nin memleketi Bolu'nun Göynük ilçesinde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde İstanbul'un fethinin 568. yılını kutlamak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Fetih Kupası'nın 9.'su bu yıl 27-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu işbirliği ile düzenlenecek organizasyon, bu yıl 30'un üzerinde ülkeden 200'e yakın sporcunun mücadelesine sahne olacak. Aynı anda hem geleneksel, hem de modern okçuluk kategorilerinde düzenlenen dünyadaki tek organizasyon olan 9. Uluslararası Fetih Kupası'nda, korona virüs tedbirleri üst seviyede uygulanacak. Üst düzey tedbirlerin uygulanacağı 9. Uluslararası Fetih Kupası'nda sporcular, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yarışacak, alınan tedbirler doğrultusunda her sporcu dezenfekte edilmiş oklar ile dezenfekte edilmiş hedef kağıtlarına atış yapacak.

Fetih Kupası'nın tanıtımının yapıldığı basın toplantısı Akşamseddin Türbesi'nin önünde yapıldı. Basın toplantısına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan katıldı. Toplantı öncesi Erdoğan ve beraberindekiler türbeyi ziyaret ederek dua ettiler.

Haydar Ali Yıldız: "Coşku ve heyecanla kutlayacağız"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Uluslararası Fetih Kupası'na 30 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katıldığını ifade ederek, "Geleneksel olimpik iki ayrı kategoride kadın ve erkek yarışları olacak. Menzil atışları da olmak üzere geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Fetih kupamızı milletimiz ile birlikte coşkuyla heyecanla kutlayacağız" dedi.

Bilal Erdoğan: "Bu dünya için zillet dönemidir"

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise Kudüs'te yaşanan olaylara değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yanda salgın hastalık, bir yanda zalimin zulmünün en son Kudüs'te tezahür edişi ve ortaya çıkışı. Artık masumların canına nasıl hiç saygı gösterilmediklerini, kıymet vermediklerini biliyorduk. Ama hiç olmazsa en kötü savaşlarda bile düşmanının inancına, dini bayramına, önemli gününe saygı gösterildiğini tarih boyunca okumuşuzdur. Cahiliye devrinde dahi, haram aylarda kızlarını diri diri toprağa gömecek kadar vahşi adamlar bile haram aylarda birbirlerine savaş ilan etmemişler. Ama işte insan haklarının devri denilen demokrasilerin devri denilen böylesine bir zamanda bile, dünyada demokrasisiyle tanınmış bir ülke güya ne yapabiliyor? Düşman olarak gördüğü insanların inancına, kutsalına, dinine, bayramına, Kadir Gecesi'ne bakmadan onların canına kastedebiliyor. Bu dünya için zillet dönemidir. Bu hakikaten bir buhrandır."

"Fetih açma demektir"

Fetih Kupası'nın spor yapmanın, gençleri bir araya getirmenin, gençlere fetih ruhunu anlatmanın bir vesilesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Sadece şehirlerin kapısının açılması değil. İnsanların da gönüllerinin karanlıktan aydınlığa çıkmasıdır, zilletten nura kavuşmasıdır. Bu yönüyle baktığımız zaman bu huzurunda bulunduğumuz Akşemseddin'in içinden geldiği irfan geleneği bizim inanç geleneğimiz. İnşallah dünyanın bu buhranlardan kurtulması ve fethe kavuşması da temiz olsun. Bir işaret olsun. Bir vesile olsun istiyorum. Bu Fetih Kupası da bütün bunları hatırlarken bir spor da yapmanın, gençleri bir araya getirmenin, gençlere fetih ruhunu anlatmanın bir vesilesi. İnşallah gençlerimiz de Akşemseddin'i tanırlar. Gençlerimiz de Akşemseddin'in Fatih Sultan Mehmet Han'a verdiği ilhamı anlamaya çalışırlar ve böylelikle dünya da bu buhranlardan nice ayrılıklara, nice fetihlere kavuşur" şeklinde konuştu.

Basın toplantısının ardından Erdoğan, Vali Ümit'e ok atmanın tekniklerini anlattı. Erdoğan ve Ümit daha sonra birlikte ok attı. - BOLU

9. Fetih Kupası, tarihi Göynük ilçesinde düzenlenecek
9. Fetih Kupası, tarihi Göynük ilçesinde düzenlenecek
9. Fetih Kupası, tarihi Göynük ilçesinde düzenlenecek
9. Fetih Kupası, tarihi Göynük ilçesinde düzenlenecek
9. Fetih Kupası, tarihi Göynük ilçesinde düzenlenecek

İstanbul, Okçular, Göynük, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 9. Fetih Kupası, tarihi Göynük ilçesinde düzenlenecek - Son Dakika Spor


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