"9 firma haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tıbbi maskede fahiş fiyat artışıyla ilgili, "13 firmayı inceleme altına aldık. 3 Mart itibarıyla da Reklam Kurulumuz toplandı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde de 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı. Firma başına 104 bin 781 lira, toplam 943 bin lira para cezası uyguladık" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında korona virüsten korunma yollarından biri olan maskeler hakkında açıklamalarda bulundu. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan servis aracına yapılan saldırıya ilişkin de bilgi veren Bakan Pekcan, "Ağır yaralılarımızdan bir personelimizi daha kaybettik. Öncelikle onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Maalesef bugünlerde her sabah üzüntülü bir haberle uyanıyoruz" diye konuştu.

"13 FİRMADAN 9'U İDARİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI"

Korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte maske ve tıbbi cihaz fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çeken Pekcan, 9 firmaya idari para cezası uygulandığının altını çizdi. Bakan Pekcan, ilgili firmaların faaliyetlerine aynı şekilde devam etmesi halinde Ticaret Bakanlığının alacağı önlemleri de açıkladı. Pekcan, "Bakanlığımızın Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde hem iç ticaretin halk sağlığının ve güvenliğinin dengeli yapılması, bir taraftan da tüketicinin ekonomik çıkarlarının gözetilmesi yönünde denetimlerimiz devam ediyor. Bu doğrultuda özellikle korona virüs salgınının başlamasından sonra maske ve bazı tıbbi cihaz ve ekipmanların fiyatlarında artış olduğu yönünde şikayetler gelmeye başladı. Esasında resmi şikayet bize ilaç ve tıbbi cihaz kurumundan bir adet, Fethiye Devlet Hastanesinden de üç adet geldi. 9 tane de kendimizin yaptığı işlemlerle toplam 13 firmayı inceleme altına aldık. Kendilerinden savunmalarını aldık. 3 Mart itibarıyla da Reklam Kurulumuz toplandı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde de 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı. Firma başına 104 bin 781 lira, toplam 943 bin lira para cezası uyguladık. Bu incelemeler bundan böyle de devam edecek. Aynı firma bu uygulamasına devam ederse cezaları 10 katına kadar çıkarma yetkimiz var" ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİNİN MÜCBİR SEBEPLERLE PAKET TURLARINI İPTAL HAKKI VAR"

Vatandaşın haksız fiyat artışına ilişkin sosyal medya üzerinden haber verdiğini söyleyen Pekcan, Bakanlığın devreye girerek soruşturma başlatması için ALO 175 hattına ya da mobil uygulama üzerinden şikayet oluşturulması gerektiğini söyledi. Paket turlarla ilgili de tur operatörleri ve tüketicilere uyarılarda bulunan Pekcan, "Paket turlarla ilgili de şikayetler geliyor. Bu konuda da soruşturmalarımızı başlattık. Yine aynı kanun çerçevesinde mücbir sebepler dolayısıyla tüketicinin paket turları iptal etme hakkı vardır. Bunu da tüketicilerimize bir kez daha hatırlatmış olalım ve ilgili tur operatörlerine de mesajımızı iletmiş olalım" dedi.

"AMACIMIZ, ÜRETİCİMİZ VE İHRACATÇIMIZIN TİCARETİNE ENGEL OLMAK DEĞİL"

Korona virüsün giderek daha yaygın hale geldiğinin altını çizen Pekcan, iç piyasadaki tüketicinin ihtiyacını karşılamanın önemine vurgu yaptı. 2020 yılı içerisinde Ocak ve Şubat ayı maske satışında yaşanan artıştan da bahseden Pekcan, "Artık korona virüsü çok yaygın hale geldi. Her gün bir iki ülkede daha duyuyoruz. Çok şükür Türkiye'de gözükmedi. Ancak gözükmesi büyük bir olasılık. Çünkü yakın çevremizde de bulunmakta. Bu konuda tedbir almak üzere başta maske olmak üzere bazı sağlık ekipmanlarının ihracatını Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunun ön iznine bağladık. Buradaki amacımız, herhangi bir salgın riskine karşı halkımızın, milletimizin iç talebini karşılayabilmek ve bu talebin en iyi şekilde yönetilmesi için ihracatı ön izne bağladık. Aslında Ocak ayında maske satışları yüzde 45, Şubat ayında da yüzde 70 artış oldu. Bu da bir hareketlenmenin olduğunu gösteriyor. Türkiye'deki maske üretimi aslında bizim yerel ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılayacak durumda. Ancak küresel taleplerde çok büyük rakamlarda son dönemlerde artmış durumda. Bizim amacımız, üreticimiz ve ihracatçımızın ticaretine engel olmak değil. Öncelikle iç talebin karşılanmasını sağlamak ve fazlasının ihracatının önünü açmak" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRECEK"

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un Türkiye'den alacağını açıkladığı maskelerle ilgili gelen soruya ise Pekcan, "Piyasada maske bulunmadığına dair duyumlar alıyoruz. Biz bunun önlenmesini istedik. Tabii ki Türkiye taahhütlerini yerine getirecektir.

Zaten üretim kapasitemiz gerçekten çok fazla. 1 milyar 300 milyon gibi üretim kapasitemiz var. Önce milletimizin iç talebini yerine getirmemiz lazım. Küresel taleplerin gittikçe artacağını da göz önünde bulundurarak önlem aldık" yanıtını verdi.

(Emin Kuvat - Nurullah Geylani - Mehmet Kalay/İHA)