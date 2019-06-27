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9. Geleneksel Mevlana Şiir Şöleni'ne doğru

2 saat önce

9. Mevlana Şiir Şöleni, Türkiye'nin farklı şehirlerinden şair ve sanatseverleri buluşturacak.

9. Geleneksel Mevlana Şiir Şöleni'ne doğru, System.String[]
9. Mevlana Şiir Şöleni, Türkiye'nin farklı şehirlerinden şair ve sanatseverleri buluşturacak.
Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin organize ettiği 9. Mevlana Şiir Şöleni'nin Mevlana Gül Bahçesi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şölenin Konya açısından öneminin büyük olduğunu vurguladı.
Yunus Emre, Hz. Mevlana, Hacı Bektaş ve daha birçok önemli isimlerin önderliğinde inşa edilen gönül medeniyetinin günümüzdeki temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyacağını ifade eden Kılca, "Medeniyetimizin özü olan ve kalpten çıkan söz ile kelamın şiire dönüştüğü bu güzel günde bizleri bir araya getirecek kültür ve sanat adamlarımıza, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.
Açıklamada, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi Başkanı Hayri Erten'in "Ülkemize, milletimize, sosyo-kültürel ve dini değerlerimize, bizi biz yapan şiir gibi edebi ürünlerimize hizmet etmeye bütün gayretimizle devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
29 Haziran Cumartesi gerçekleştirilecek şiir şölenine Bosna Hersek'in milli şairi Cemalettin Latiç ile Ahmet Aka, Ahmet Efe, Ahmet Kot, Emre Öztürk, Hasan Bozdaş'un da aralarında olduğu birçok ünlü isim katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:42 Kaynak: AA
Konya, Türkiye, Mevlana Celaleddin Rumi, Güncel
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