'9. Gezegen' olarak bilinen Bahçesaray'dan astronot Rubins'e davet - Son Dakika

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" online fotoğraf yarışmasına uzaydan çekmiş olduğu fotoğrafla katılan ve finale kalan astronot Kate Rubins, '9. Gezegen' olarak bilinen Van'ın Bahçesaray ilçesine davet edildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" online fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı finale kalmıştı. Astronot Kate Rubins tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde dolanırken çekmiş olduğu Van Gölü'nün bir kısmının yer aldığı fotoğrafın finale kalması kentte büyük sevinçle karşılandı.

'9. Gezegen' olarak bilinen Van'ın Bahçesaray ilçesinde de fotoğrafın finale kalması sevince neden oldu. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, astronot Kate Rubins'i ilçeye davet ederek, "Şirin ilçemizde doğa ile iç içe, Dicle'nin başında dünyanın en tatlı su kaynağının kenarında yöresel yemeklerimiz ve gönül dostlarıyla Rubins'i ağırlamaktan mutluluk duyarız. Doğal kahvaltısı, hakiki balı, lezzetli etleri, alabalığı, Feqiye Teyran şiirleri ve Arvas ilminin gölgesinde Rubins'i misafir etmek istiyoruz" dedi. - VAN