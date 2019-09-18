9 gün önce kayboldu, göl kıyısında cesedi bulundu

VAN'ın Erciş ilçesinde, geçirdiği beyin ameliyatı sonrası hafıza kaybı yaşayan ve 9 gün önce kaybolan Şahin Esim'in (55) Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu.

Gölağzı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Van Gölü kıyısında bir erkek cesedi olduğunu görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polis, cesedin 9 gün önce kayıp başvurusu yapılan Şahin Esim'e ait olduğunu belirledi.

Halk Eğitim Merkezi'nde çalışan ve bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatı nedeniyle gecici hafıza kaybı yaşayan Esim'in cenazesi otopsi için Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.