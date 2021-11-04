9 günde 3 milyon liralık eşya çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da girdikleri ev ve iş yerlerinden yaklaşık değeri 3 milyon lira değerinde ziynet ve elektronik eşya çalan 4 şüpheli yakalandı. 4 hırsızın girdikleri ev ve iş yerlerini soydukları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri 17 ve 25 Ekim tarihleri arasında il genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği yerlerde ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, hırsızlık yapan 4 kişiyi belirledi. Şüphelilerin önce eşkali daha sonra kimliği tespit edilerek adreslerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Satılmış Ü.(25), Musa Ö.(19), Şafak S.(22) ve Murat K.(32) gözaltına alındı.

3 MİLYON LİRA DEĞERİNDE EŞYA ÇALMIŞLAR

Gözaltına alınan şahısların girdikleri ev ve iş yerlerinde bulunan ziynet, elektronik eşya gibi ürünleri çalarak, toplam 3 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi. Öte yandan şahısların, hırsızlık suçundan daha önce çok kez gözaltına alındıkları öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 4 hırsızın girdikleri ev ve iş yerlerini soydukları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(Hasan Zahid Ezim-İHA)